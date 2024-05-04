وفيما يلي مجموعات منافسات كرة القدم القدم للرجال، ضمن أولمبياد باريس المقررة هذا الصيف، وذلك بعد اختتام كأس آسيا في قطر، الجمعة:

المجموعة الأولى : فرنسا - نيوزيلندا - الولايات المتحدة - الفائز من إندونيسيا وغينيا.

: فرنسا - نيوزيلندا - الولايات المتحدة - الفائز من إندونيسيا وغينيا. المجموعة الثانية : الأرجنتين - المغرب - العراق - أوكرانيا.

: الأرجنتين - المغرب - العراق - أوكرانيا. المجموعة الثالثة : أوزبكستان - إسبانيا - مصر - جمهورية الدومينيكان.

: أوزبكستان - إسبانيا - مصر - جمهورية الدومينيكان. المجموعة الرابعة: اليابان - باراغواي - مالي - إسرائيل.

وستشارك اليابان للمرة الـ12 في الأولمبياد (رقم قياسي)، مقابل مرة أولى لمنتخبات وسط آسيا عبر أوزبكستان، فيما سيخوض المنتخب العراقي المنافسات للمرة السادسة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبين عربيين، هما العراق والمغرب، بينما يلعب ممثل العرب الثالث، مصر، في المجموعة الثالثة.

وتلعب إندونيسيا رابعة النهائيات الآسيوية في ملحق أخير مع غينيا في باريس، الخميس.

وتنطلق مسابقة كرة القدم في 24 يوليو المقبل، أي قبل يومين من حفل الافتتاح، وستقام المباراة النهائية على ملعب "بارك دي برنس" في باريس يوم 9 أغسطس.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل، التي تغيب عن منافسات كرة القدم، فازت بالنسختين الأخيرتين من المسابقة.