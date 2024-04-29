وكشف الاتحاد الدولي، عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد، بداية من يوم 24 أبريل الجاري، وحتى سداد غرامة خالد بوطيب.

وأدرج الاتحاد الدولي، اسم نادي الزمالك في قائمة الأندية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد، حيث يقوم فيفا بتحديث البوابة الخاصة بقضايا الأندية، الإثنين، من كل أسبوع.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق، عن تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بإيقاف القيد، بسبب غرامة خالد بوطيب.

وقدم خالد بوطيب شكوى ضد نادي الزمالك منذ عام 2020؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته والتي تقدر بـ مليون و900 ألف دولار بالإضافة إلى 500 ألف دولار فوائد.

وكان خالد بوطيب قد انضم لنادي الزمالك، في 2019، قادما من نادي مالاتيا سبور التركي، قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض في شهر يناير 2020 بعد فسخ تعاقده من جانب النادي.

وشارك بوطيب في 24 مباراة مع نادي الزمالك وقتها، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وتوج بوطيب بلقب كأس الكونفدرالية مع نادي الزمالك وقتها عام 2019، على حساب نادي نهضة بركان المغربي.