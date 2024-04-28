وقال كاراغر على منصة "إكس": "محمد صلاح ويورغن كلوب كلاهما أساطير، ولا نحتاج أن ننحاز إلى أحد الجانبين".

وأضاف " صلاح محبط وغاضب من يورغن لأنه لا يلعب وفي تلك اللحظة لم يكن يريد احتضان المدرب بشكل كامل، ومن المفهوم أن يورغن اعترض بشكل مفهوم".

وانتقد أسطورة ليفربول جيمي كاراجر التعليق الصادر عن محمد صلاح في المنطقة المختلطة بعد نهاية مباراة وست هام يونايتد وليفربول.

وطالب كاراغر بالسماح لصلاح وكلوب بتسوية الأمور بهدوء قائلا " دعونا نسمح لهم بتسوية الأمر.. لقد قدموا مساعدة كبيرة لبعضهم البعض في كل ما تم تحقيقه في النادي".

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