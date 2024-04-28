في تعليقه على المشادات الكلامية التي حدثت السبت بين محمد صلاح ومدربه يورغن كلوب حاول أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي جيمي كاراغر، تهدئة الوضع ونصح بعدم الانحياز إلى أحد الطرفين.
وقال كاراغر على منصة "إكس": "محمد صلاح ويورغن كلوب كلاهما أساطير، ولا نحتاج أن ننحاز إلى أحد الجانبين".
وأضاف " صلاح محبط وغاضب من يورغن لأنه لا يلعب وفي تلك اللحظة لم يكن يريد احتضان المدرب بشكل كامل، ومن المفهوم أن يورغن اعترض بشكل مفهوم".
وانتقد أسطورة ليفربول جيمي كاراجر التعليق الصادر عن محمد صلاح في المنطقة المختلطة بعد نهاية مباراة وست هام يونايتد وليفربول.
وطالب كاراغر بالسماح لصلاح وكلوب بتسوية الأمور بهدوء قائلا " دعونا نسمح لهم بتسوية الأمر.. لقد قدموا مساعدة كبيرة لبعضهم البعض في كل ما تم تحقيقه في النادي".
ماذا حدث؟
- شهدت المباراة حوارا ساخنا بين صلاح ومدربه الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، انتهت بتدخل من زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.
- وسائل إعلام بريطانية نقلت عن المدرب الألماني يورغن كلوب قوله ردا على سؤال بشأن ما دار بينه وبين النجم المصري: "لا أستطيع أن أقول ما قيل. لقد تحدثنا بالفعل في غرفة تبديل الملابس حول الحادث. بالنسبة لي، لقد انتهى الأمر".
- تعليقا على الواقعة وخلال مروره من المنطقة المختلطة قال النجم المصري محمد صلاح للصحفيين "إذا تكلمت اليوم ستشتعل النار".