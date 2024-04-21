ويحتل ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف خلف أرسنال ولكل منهما 74 نقطة قبل 5 مباريات على النهاية، بينما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 73 نقطة ولعب مباراة أقل.

وسجل ألكسندر أرنولد الهدف الأول لليفربول، في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية في الدوري منذ 10 فبراير الماضي، بتسديدة قوية في الدقيقة 32.

وأدرك تيموثي كاستاني لاعب فولهام التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة بجانب القدم سكنت الشباك.

لكن غرافنبرخ جعل النتيجة 2-1 في الدقيقة 53 عندما أطلق تسديدة من القائم البعيد محرزا هدفه الأول في الدوري، قبل أن يختتم جوتا التسجيل في الدقيقة 72.