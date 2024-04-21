ورفع جيرونا رصيده إلى 68 نقطة متفوقا بفارق سبع نقاط على أتليتيكو مدريد، الذي يحل ضيفا على ألافيس الأحد، وبفارق عشر نقاط أمام أتليتيك بيلباو صاحب المركز الخامس والذي تعادل 1-1 على ملعبه أمام غرناطة، الجمعة.

وجاء فوز جيرونا ليضمن احتلاله لمركز مؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل على أقل تقدير.

وتقدم جيرونا مبكرا بهدف سجله إريك غارسيا في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف إيفان مارتين الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 22.

وعزز أرتيم دوفبيك هداف الدوري الإسباني تقدم جيرونا بالهدف الثالث في الدقيقة 71 ليرفع اللاعب رصيده في المسابقة هذا الموسم إلى 18 هدفا.

وسجل زميله البديل بورتو رابع أهداف الفريق قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.

وفي الدقيقة 81، سجل غونزالو إسكالانتي الهدف الوحيد لقادش، الذي ظل في المركز 18 برصيد 25 نقطة وبفارق ست نقاط خلف سيلتا فيغو، صاحب المركز 17 ضمن منطقة الأمان، والذي تغلب 4-1 على لاس بالماس في وقت سابق السبت.

ويحل جيرونا ضيفا على لاس بالماس يوم السبت المقبل، في بداية مساعيه لحصد النقاط التسع التي يحتاجها لضمان المشاركة في دوري الأبطال في الموسم المقبل.