وبات سيتي يقف على بعد خطوة واحدة من الحفاظ على اللقب، إذ يلتقي في النهائي الفائز في مباراة كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد، الأحد.

ورغم تفوق تشلسي في الجانب الهجومي أغلب فترات المباراة واقتراب المواجهة من الاستمرار لوقت إضافي، جاء الحسم عن طريق سيلفا الذي سجل هدف الفوز لسيتي في الدقيقة 84.

وكان اللاعب البرتغالي أهدر ركلة ترجيح أمام ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، عندما سدد برعونة في يد حارس مرمى الفريق الملكي الذي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

ورغم أن الترشيحات في مباراة تشلسي كانت تصب لصالح سيتي حامل اللقب من حيث الأداء والنتيجة، جاءت مجريات اللعب مخالفة للتوقعات.

فقد بدا تشلسي منتشيا بالفوز الكبير 6-صفر الذي حققه على إيفرتون الإثنين الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ظهر مانشستر سيتي متأثرا بالمباراة المرهقة أمام ريال مدريد.