وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي رودريغو (12)، وأدرك البلجيكي كيفن دي بروين (76) التعادل، وهو النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب في مدريد 3-3.

ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونيخ المتأهل بفوزه على أرسنال الإنجليزي 1-0 إيابا في ميونيخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.

ورد ريال مدريد اعتباره أمام مانشستر سيتي الذي كان جرده من لقبه الموسم الماضي عندما تغلب عليه برباعية نظيفة في مانشستر بعدما تعادلا 1-1 ذهابا في مدريد في طريقه إلى اللقب الأول في تاريخه.

وهي المرة الثانية التي يطيح فيها ريال مدريد بسيتي من المسابقة بعدما فعلها الموسم قبل الماضي في نصف النهائي في طريقه إلى لقبه الرابع عشر القياسي.

ويدين النادي الملكي بفوزه إلى حارس مرماه الدولي الأوكراني أندري لونين الذي أنقذ كرات عدة في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن يتصدى لركلتين ترجيحيتين للبرتغالي برناردو سيلفا والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لاعب النادي الملكي سابقا.

وكان سيتي صاحب الأفضلية في ركلات الترجيح بعدما تقدم عبر الأرجنتيني خوليان ألفاريس، وأهدر الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش للنادي الملكي، لكن لونين تألق بالتصدي لمحاولتي سيلفا وكوفاتشيتش، فيما سجل الإنجليزي جود بيلينغهام ولوكاس فاسكيس والقائد ناتشو فرنانديس والألماني أنتونيو روديغر الركلات المتبقية للريال مقابل ركلتين لسيتي سجلهما فيل فودن وحارس المرمى إيدرسون.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي بعدما حجز كل من باريس سان جرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني بطاقته الثلاثاء على حساب برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.