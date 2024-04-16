وسجل بالمر هدفه الأول في الدقيقة 13 ثم أضاف الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق بضربة رأس قبل أن يسجل بذكاء الهدف الثالث بعد أن اعترض تمريرة الحارس جوردان بيكفورد.

وجعل نيكولاس جاكسون النتيجة 4-صفر قبل نهاية الشوط الأول.

شجار بين اللاعبين

لقطة غريبة شهدها الشوط الثاني من اللقاء، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لتشلسي، أثارت شجار بين عدد من لاعبي الفريق.

في البداية، حمل نوني مادويكي الذي تسبب بالركلة، الكرة، وتوجه للتسديد، لكن هداف الفريق كول بالمر أوقفه وسحب الكرة منه، كونه المنفذ الرئيسي لركلات الجزاء في الفريق.

بعدها جاء المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون ليحاول أخذ الكرة من بالمر والتسديد، ليقوم الأخير بدفعه.

الواقعة أثارت غضب جاكسون، حيث تدخل عدد من اللاعبين لتهدئته.

وسجل بالمر ركلة الجزاء، ورفض جاكسون الاحتفال مع زميله، واحتفل مع لاعبين آخرين.

وتساوى بالمر مع إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 هدفا.

وكان تشيلسي مسيطرا بشكل كامل على المباراة في ملعب ستامفورد بريدج وسجل البديل الشاب ألفي غيلكرايست الهدف السادس للفريق في الدقيقة الأخيرة بعد لحظات من نزوله بديلا.