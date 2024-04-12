وفي مقر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم بعاصمة باراغواي أسونسيون، وقع اتحاد إسرائيل للكرة اتفاقية تعاون، قد تفتح الباب لمنتخب إسرائيل بالمشاركة في بطولة "كوبا أميركا" العريقة.

وأشار موقع "آي 24 نيوز"، إلى أن "الاتفاق التاريخي يأتي مع احتمالية مشاركة إسرائيل ببطولة كوبا أميركا مستقبلا".

وتقام بطولة "كوبا أميركا" كل 4 أعوام، وتتنافس فيها جميع منتخبات "كونميبول" العشرة، وعلى رأسهم البرازيل والأرجنتين.

وتتيح البطولة عادة باستقدام "منتخب ضيف" للبطولة، حيث سبق أن شارك في البطولة منتخبا قطر واليابان من قارة آسيا.