وتوصلت الأندية بالإجماع إلى قرار إدخال التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي في اجتماع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت الأندية أنه من المقرر إطلاق هذه التقينة الجديدة لأول مرة خلال النصف الأول من الموسم.

وقالت: "ستوفر تقنية رصد التسلل شبه الآلية وضعا أسرع وأكثر اتساقا لخط التسلل الافتراضي، استنادا إلى التتبع البصري للاعب، وستنتج وتبث رسومات عالية الجودة لضمان تجربة أفضل داخل الملعب والبث للجماهير".

وقد تم استخدام هذا النظام الجديد في بطولة كأس العالم لأول مرة في قطر عام 2022، كما تم تطبيقه أيضا في دوري أبطال أوروبا.

وتعتمد هذه التقنية على مراقبة الأطراف وتوفير بيانات دقيقة خلال ثوان فقط، الأمر الذي يساعد الحكام على إصدار قرارات أكثر دقة في حالات الاشتباه في التسلل.