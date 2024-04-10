وفي رد على سؤال عمّن يمثل الفكر الكروي لبرشلونة أكثر هو أو تشافي، خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة الثلاثاء، قال إنريكي بلا تردد: "أنا بالتأكيد وهذا رأيي".

وأضاف: "انظروا إلى الإحصائيات، الاستحواذ على الكرة، الأهداف، الضغط، الألقاب، الكؤوس. الأرقام هناك ولا مجال للنقاش".

وتابع: "أنا أجسد بطريقة أفضل برشلونة على الرغم من أن البعض يعتقد العكس".

وأردف "لا أعرف تشافي كمدرب، فقط أعرفه لأنه كان أحد زملائي في الفريق ثم أحد اللاعبين في فريقي (عندما أشرف على تدريب برشلونة)".

أما تشافي فوصف إنريكي بأنه "حقا مدرب رائع".

وأضاف: "كانت لدي علاقة جيدة مع لويس، علاقة قائد فريق بمدربه والاحترام كان متبادلا بيننا. أنظر إلى تلك الفترة بفخر".