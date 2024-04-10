ودخل بايرن المباراة ساعيا لاستغلال خبرته الأوروبية الواسعة للفوز على أرسنال في عقر داره ورغم تأخره في النتيجة مبكرا سجل هدفين ليتقدم 2-1.

تقدم بوكايو ساكا لأرسنال في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأدرك سيرج غنابري التعادل لبايرن في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل المنطقة وضاعف هاري كين النتيجة للعملاق الألماني من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

لكن تروسار أدرك التعادل لأرسنال في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل المنطقة.

وفاز بايرن بكأس أوروبا ست مرات بينما كان أفضل أداء لأرسنال في أرفع مسابقة للأندية في ِأوروبا الوصول إلى النهائي في 2006.

ويأتي تعادل بايرن بعد انتقادات يعاني منها لتراجعه محليا إذ يتأخر بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني وخرج من كأس ألمانيا على يد ساربروكن المنتمي للدرجة الثالثة.

بينما يتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن ليفربول.