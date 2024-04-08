ونشر رحيمي صورة على صفحته بموقع "إنستغرام"، لطمأنة جمهوره عن حالته الصحية عقب تعرضه لإصابة قوية استدعت نقله إلى المستشفى على وجه السرعة.

وكتب نجم نادي العين: " الحمد لله أنا في حالة صحية جيدة، كما أن نتائج الفحوصات جاءت مطمئنة..شكرا لكل من سأل عني أنا الحمد لله بخير".

وتعرض رحيمي للإصابة على مستوى الرأس بعد التحام قوي مع أحد مدافعي النصر، ليفقد مباشرة وعيه ويتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الضوروية.

ويعتبر رحيمي واحد من أبرز نجوم نادي العين الإماراتي حيث سجل على تألق لافت منذ التحاقه بالنادي سنة 2021 سواء في الدوري المحلي أو في منافسات دوري أبطال آسيا.