وجاء التعادل السلبي، الأحد، بين مانشستر سيتي وأرسنال ليجعل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا يخفق في التسجيل على ملعبه للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021 وبعد 8 انتصارات على أرسنال في ملعب الاتحاد منذ التعادل في مايو 2016.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين عن أحدث مواجهة أمام غوارديولا صديقه ومواطنه ورئيسه السابق: "كانت مباراة قوية للغاية ضد منافس كبير".

وأضاف: "دافعنا بصورة جيدة للغاية، لقد كنا جيدين جدا. إنها المرة الأولى التي لا يسجلون فيها على ملعبهم منذ 3 سنوات".

وتابع: "الجانب السلبي هو أنه كانت لدينا بعض الفرص الكبيرة للتسجيل ولم نستغلها إلى أقصى حد. من المستحيل أن تكون سعيدا تماما".

وقال أرتيتا، الذي خسر فريقه 4-1 في الدوري على ملعب الاتحاد في الموسم الماضي، لكنه فاز بمواجهة في وقت سابق من الموسم الحالي في لندن "تريد الفوز بالمباراة، وتحضر نفسك للفوز بها. إذا لم تفز بها احرص على التعادل. عليك مواصلة اتخاذ الخطوات كفريق ومحاولة التحسن، واليوم فعلنا ذلك".

وأوضح: "إنهم في رأيي أفضل فريق في العالم بفارق كبير ونريد اللحاق بهم ومحاولة أن نصبح فريقا أفضل منهم".

ومع تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم، يحتل أرسنال المركز الثاني في الدوري برصيد 65 نقطة متفوقا بنقطة على مانشستر سيتي، لكنه يتأخر بنقطتين عن ليفربول المتصدر الذي فاز 2-1 على برايتون في وقت سابق اليوم.

وقال أرتيتا عن مباراة اليوم رافضا الحديث عن فرص فريقه في اللقب: "إنها تولد الإيمان ونواصل بزخم. نحن نتحسن ونتنافس بشكل أفضل. سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة ما نقوم به. اليوم نجحنا في التعادل وما زال يتعين علينا التحسن كثيرا".