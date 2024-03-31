وتناوب على تسجيل رباعية الهلال كل من الصربيين ألكسندر ميتروفيتش (20 من ركلة جزاء و27)، وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (42) وسالم الدوسري (57)، فيما سجل للشباب مصعب الجوير (3)، وحسين الصبياني (64) والمغربي رومان سايس (78).

ورفع الهلال رصيده في المركز الاول إلى 71 نقطة، محافظاً على فارق الـ 12 نقطة مع وصيفه النصر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز 11.

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لفوز عريض على الطائي المنقوص على ملعب الأول من بارك بالرياض.

وبادر البرتغالي أوتافيو بالتسجيل للنصر في الدقيقة 20، وعادل الهولندي فيرجيل ميسيدجان للطائي بعدها بدقيقتين، ليطرد في الدقيقة 36 بالبطاقة الحمراء.

واستفاد النصر من النقص العددي في صفوف مضيفه، ليسجل هدف التقدم عبدالرحمن غريب في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانتظر رونالدو الشوط الثاني لبدء استعراضه التهديفي فسجل ثلاثية في الدقائق 64 و67 و87.

وعاد الفتح إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على الوحدة 3-2.

ورفع الفتح رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتعادل فريق الرياض مع أبها 1-1، ليرفع الرياض رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما يقبع أبها في المركز السابع عشر قبل الاخير مع 22 نقطة.

قائمة الهدافين:

كريستيانو رونالدو (النصر) برصيد 26 هدفا.

الصربي ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) برصيد 22 هدفا.

عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد) وله 18 هدفا.