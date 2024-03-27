وأحاط الطاقم الفني لفورست بالحكم بول تيرني عقب نهاية المباراة التي خسرها الفريق 1-صفر في الثاني من مارس احتجاجا على قرارته.

ويرى فورست أن الحكم تيرني أخطأ في قراره بعدم إعادة الكرة إلى الفريق بعد بدء اللعب قبل دقائق من هدف الفوز الذي أحرزه المنافس ليفربول في الدقيقة 99.

وانتهى الأمر بحصول ستيفن ريد أحد أفراد الطاقم الفني لأصحاب الأرض على البطاقة الحمراء.

وأوقف الحكم تيرني المباراة بعد إصابة مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي في الرأس بينما كان نوتنغهام يهاجم وكان لاعبه كالوم هودسون-أودوي يستحوذ على الكرة.

واستؤنف اللعب بعد ذلك بحصول حارس مرمى ليفربول على الكرة وتقدم الفريق بعد ذلك محرزا هدف الفوز بضربة رأس من لاعبه داروين نونيز.

وعوقب ريد بالإيقاف لمباراتين وتغريمه 5 آلاف جنيه إسترليني (6300 دولار) بعد أن اعترف خلال جلسة استماع بالاتحاد الإنجليزي بأن لغته تجاه الحكم كانت مسيئة ومهينة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "اعترف النادي بفشله في السيطرة على لاعبيه والطاقم الفني بعد نهاية المباراة.

"ننصح النادي بتحمل مسؤولية أكبر تجاه سلوك لاعبيه".