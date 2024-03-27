وأشار تقرير لموقع "فوتبول إنسايدر"، إلى إن ليفربول سيتخلى عن 3 من نجومه المخضرمين، وهم الإسباني تياغو ألكنتارا، والكاميروني جويل ماتيب، والإسباني أدريان.

ولم يستفد ليفربول كثيرا من هذا الثلاثي، الذي عانى من الإصابات المتكررة، وخاصة تياغو وماتيب، أما حارس المرمى أدريان فلم يشارك في أي مباراة كونه في المركز الثالث في حراسة المرمى بالفريق.

وستنتهي عقود الثلاثي المذكور مع ليفربول في 30 يونيو من العام الحالي، ولن تتم تجديد صفقاتهم، حسبما أفادت الشبكة.

يذكر أن المدرب الألماني يورغن كلوب، سيغادر كذلك كتيبة ليفربول، بنهاية الموسم.