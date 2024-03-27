وبشكل يأجج الأزمة، تجاهل حسام حسن النجم المصري محمد صلاح تماما، خلال حديثه عن "اللاعبين الأساسيين الغائبين" عن المنتخب، والذين "يترقب عودتهم".

وقال حسن في مؤتمر صحفي: "مواجهة كرواتيا شهدت غياب ما يقارب من 5 لاعبين أساسيين، مثل زيزو والشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات، وسيختلف أداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين وأيضا رمضان صبحي المصاب مع فريقه".

وواصل حسام حسن "وبخلاف غياب المصابين كان هناك غياب للاعبين كان من المفترض قدومهم".

وتأتي هذه التصريحات وسط عاصفة من الجدل في الشارع الرياضي المصري، بعد رفض صلاح الانضمام لمعسكر منتخب مصر، والبقاء مع ناديه ليفربول.

أكد حسن بعدها أنه "لن يجبر أي لاعب على الانضمام للمنتخب".

وتترقب الجماهير المصرية عودة صلاح، لخوض مباراتين مهمتين في تصفيات كأس العالم 2026، أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في يونيو المقبل.