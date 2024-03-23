كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الجمعة، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور لاعب وسط الأهلي مع منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا.
ونشر اتحاد الكرة بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب منتخب مصر إمام عاشور عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف".
وأضاف: "سيستكمل اللاعب الأشعة السبت، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمها".
وتابع: "تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ونظيره في النادي الأهلي".
ماذا حدث؟
- خرج عاشور مصابا من مواجهة نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، وتم نقل عاشور إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد المباراة.
- فاز منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة في اللقاء الأول لحسام حسن كمدير فني للمنتخب والأول الذي يستضيفه استاد مصر في العاصمة الإدارية.
- تأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.
- ستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.
- لأول مرة يحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه بعد 4 مباريات اهتزت فيها خلال أمم إفريقيا 2023، ومنذ الفوز الودي على تنزانيا 2-0 في يناير الماضي.