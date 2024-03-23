ونشر اتحاد الكرة بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب منتخب مصر إمام عاشور عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف".

وأضاف: "سيستكمل اللاعب الأشعة السبت، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمها".

وتابع: "تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ونظيره في النادي الأهلي".

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