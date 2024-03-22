في التصفيات الآسيوية، ارتقى المنتخب الفلسطيني إلى المركز الثاني في المجموعة التاسعة خلف استراليا المتصدرة، بعد اكتساحه نظيره البنغالي بخماسية نظيفة الخميس على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت المعتمد ملعبا بيتي لـ"الفدائي"، وبحضور جماهيري حاشد، في ختام الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم.

وبعد بلوغه ثمن نهائي النسخة الماضية لكأس آسيا (قطر 2023) للمرة الأولى في تاريخه، لم يجد "الفدائي" المصنف 97 عالمياً أي صعوبة في تجاوز نظيره البنغالي (183)، بعدما تسيد المباراة منذ بدايتها مترجماً سيطرته بتسجيل خماسية تقاسمها الثنائي المتألق عدي الدباغ (42، 53 و76) وشهاب القنبر (45+2 و49).

وأصبح الدباغ (25 عاماً)، المحترف في صفوف رويال شارلروا البلجيكي، الهداف التاريخي للمنتخب الفلسطيني برصيد 15 هدفاً متجاوزاً الهداف السابق فهد العتال (14)، المساعد الحالي للمدير الفني، التونسي مكرم دبوب.

واستغل المنتخب الفلسطيني (4 نقاط) خسارة منافسه الرئيس على وصافة المجموعة منتخب لبنان (نقطتان) الذي خسر بثنائية نظيفة في سيدني أمام "سوكروز" (9 نقاط).

ويمتلك المنتخب الفلسطيني الذي حقق فوزه السادس تاريخياً على بنغلادش مقابل تعادل وحيد، فرصة لتجديد فوزه على المنتخب الجنوب آسيوي عندما يحل ضيفاً عليه في استاد باشوندارا في دكا ضمن الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل.

آيسلندا تسحق إسرائيل

منح ألبرت غودموندسون بلاده أيسلندا الفوز 4-1 على إسرائيل بملحق تصفيات بطولة أوروبا بتسجيله ثلاثية لصالح بلاده.

وسجل غودموندسون 3 أهداف وأضاف أرنور تراوستاسون الهدف الرابع لتحجز أيسلندا مكانها في نهائي تصفيات المسار الثاني بملحق الصعود لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بفوز ساحق 4-1 على إسرائيل على ملعب محايد في بودابست اليوم الخميس.

وضع إيران زاهافي منتخب إسرائيل في المقدمة من ركلة جزاء، لكن الفريق أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد روي ريفيفو. وبعد ذلك أهدر زاهافي ركلة جزاء ثانية والتي كانت ستعادل النتيجة قبل 10 دقائق من النهاية.

وستواجه أيسلندا منافستها أوكرانيا في نهائي المسار الثاني لملحق التصفيات يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيحصل الفائز على مكان في المجموعة الخامسة بنهائيات ألمانيا إلى جانب بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.