وفي مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، جرى تسليط الضوء على آخر مراحل التحضيرات لتنظيم مونديال 2030، كما تم الكشف عن الهوية البصرية للملف، وشعار "من أجل كرة القدم، من أجل العالم، ومن أجل الغد".

وحملت الهوية البصرية طابعا فنيا تشكيليا، كما جمعت الألوان الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق. وتحت الشعار جاءت عبارة "يلا فاموس"، وهما كلمتان بالعربية والإسبانية.

ووفقا للاتحاد المغربي لكرة القدم، كان الهدف من هذا اللقاء تقديم نقاط القوة للملف المشترك، لا سيما الجوانب المتعلقة بالبنى التحتية.

كما تم تقديم سفراء مونديال 2030، الذين سيمثلون بلدانهم، وهم لويس فيغو سفيرا للبرتغال، ونور الدين نيبت سفيرا للمغرب، وأندريس إنييستا سفيرا لإسبانيا.