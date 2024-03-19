وقال المتحدث باسم الشرطة أرغيميس كولومي في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه يوم الإثنين عند الساعة 12:39 صباحا (16.39 بتوقيت غرينيتش) "تم إرسال الشرطة إلى منتجع سانت ريجيس بال هاربور، بعد أن تلقينا تنبيها بأن رجلا رمى نفسه من الشرفة".

وأضاف: "استجابت إدارة شرطة ميامي ومكتب جرائم القتل، وتولت التحقيق في الانتحار الواضح للسيد كونستانتين كولتسوف. ولا يشتبه بوجود أي جريمة".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن الرجل البالغ من العمر 42 عاما توفي بسبب "جلطة دموية".

وأضافت أن سابالينكا كانت تتواجد في ميامي للاستعداد لبطولة ميامي المفتوحة، ويعتقد أن كولتسوف انضم إليها في فلوريدا قبل وفاته المفاجئة.

وكان الاتحاد البيلاروسي للهوكي أعلن في وقت سابق في بيان مقتضب أن كولتسوف "توفي فجأة"، من دون أن يُحدد سبب الوفاة أو المكان.

من جهة أخرى، ورغم النبأ الحزين، كشفت عدة مصادر أن أرينا ستكون حاضرة في بطولة ميامي، لكنها لن تعقد أي مؤتمرات صحفية قبل أو بعد مبارياتها.

وتأتي وفاة شريك المصنف الثاني عالميا بعد خمس سنوات فقط من فقدان اللاعبة لوالدها سيرغي بعد وفاته المفاجئة عن عمر ناهز حينها 43 عاما.

ويُعتقد أن سابالينكا وكولتسوف يتواعدان منذ ثلاث سنوات، بعد أن ظهرا معا لأول مرة في يونيو 2021، وكثيرا ما نشرت لاعبة التنس صورا لهما معا على حسابها على إنستغرام.