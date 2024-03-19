وأتمّ رجل الأعمال البالغ (71 عاما) عملية الاستحواذ على 25 بالمئة من أسهم يونايتد، مقابل نحو 1.3 مليار دولار أميركي. كما سيستثمر 238 مليونا إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.

ويُتوقّع أن يُبرم النادي تعاقدات كبيرة بقيادة راتكليف، خاصة في ظل معاناة الفريق في الموسم الثاني للمدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي يحاول إنقاذ الموسم من بوابة كأس إنجلترا، حيث تأهّل إلى نصف النهائي ليلاقي كوفنتري سيتي من تشامبيونشيب.

ويغيب لقب الدوري عن "الشياطين الحمر" منذ عام 2013، ويحتل الفريق المركز السادس راهنا بفارق 6 نقاط عن توتنهام الخامس و9 عن أستون فيلا الرابع.

وقال الملياردير راتكليف في حديث لبودكاست "سايكلين كلوب" بعد سؤاله عما إذا كان سيحاول التعاقد مع بيلينغهام من ريال مدريد الإسباني "إنه لاعبٌ رائع. ليس المكان الذي نُركّز عليه، الحل لا يكمن بصرف الكثير من الأموال على عدد قليل من اللاعبين الرائعين".

وأضاف: "لقد فعلوا ذلك، إذا نظرت إلى الأعوام العشرة الماضية، فقد صرفوا الكثير من الأموال على عدد من اللاعبين الرائعين".

وتابع راتكليف الذي يُشجّع يونايتد منذ صغره: "أول شيء نحتاج أن نقوم به هو التعاقد مع الأشخاص المناسبين في الإدارتين الفنية والإدارية".

وأردف: "كما التأكّد من التوظيف الصحيح، فهذا جزء ضروريّ من كرة القدم اليوم".

وأعُطيَ راتكليف في الحديث خيار التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان أو النجم الأول في عالم رياضة الدراجات الهوائية، السلوفيني تادي بوغاتشار لفريقه إنيوس، قائلا: "أفضّل التعاقد مع مبابي المستقبليّ بدلا من صرف مبلغ هائل لشراء النجاح".

وأضاف: "ليس من الذكاء التعاقد مع مبابي. يُمكن لأي شخصٍ أن يُدرك ذلك. الأمر الأكثر تحدياً بالنسبة لنا هو البحث عن مبابي المستقبلي أو بيلينغهام المستقبلي أو روي كين المستقبلي".

ومن المتوقّع أن ينضمّ هدّاف النادي الباريسي إلى ريال مدريد في نهاية الموسم.