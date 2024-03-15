أجريت قرعة دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، أو "يوروبا ليغ"، عصر الجمعة، وحددت "التحدي المقبل" لكبار البطولة مثل ليفربول الإنجليزي وروما وميلان الإيطاليين وليفركوزن الألماني، محطم الأرقام القياسية في أوروبا.
وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية تحمل عراقة التاريخ، ستجمع بين المرشح بقوة للقب، ليفربول الإنجليزي، وأتالانتا الإيطالي.
مواجهات ربع نهائي يوروبا ليغ:
- أي سي ميلان الإيطالي - روما الإيطالي
- ليفربول الإنجليزي - أتالانتا الإيطالي
- باير ليفركوزن الألماني - وست هام الإنجليزي
- بنفيكا البرتغالي - مرسيليا الفرنسي
ما هو موعد مباريات دور ربع النهائي؟
- مباريات ربع النهائي ستقام بنظام الذهاب والإياب، ستقام مواجهات الذهاب يوم 11 أبريل المقبل، والإياب يوم 18 أبريل.
- يذكر أن نهائي بطولة يوروبا ليغ هذا الموسم، ستقام على ستاد "أفيفا" في العاصمة الإيرلندية دابلن، يوم 22 مايو المقبل.