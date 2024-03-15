أجريت قرعة دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، أو "يوروبا ليغ"، عصر الجمعة، وحددت "التحدي المقبل" لكبار البطولة مثل ليفربول الإنجليزي وروما وميلان الإيطاليين وليفركوزن الألماني، محطم الأرقام القياسية في أوروبا.