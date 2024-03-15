وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "أرسل ريال مدريد رسالة إلى جميع الاتحادات، بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإبلاغهم بأنه لن يسمح للاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد".

وتُعد هذه الأخبار سيئة على نحو خاص بالنسبة لفرنسا البلد المضيف، التي كانت تمني النفس بتدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة لمحاولة الظفر بالميدالية الذهبية، وعلى رأس أولويتها النجم كيليان مبابي، الذي يُرجح أن ينتقل إلى ريال مدريد من باريس سان جرمان بعدما أعلن الرحيل عنه في نهاية الموسم.

وسبق لقائد "الديوك" أن أعلن في مناسبات عدّة أنه يحلم بالمنافسة في أولمبياد باريس مع الاستفادة من النظام الأولمبي، الذي يسمح لكل منتخب بإشراك 3 لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عامًا.

لكن بما أنّ مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية ليست مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي "فيفا"، فإنّ الأندية ليست مُلزمة على تحرير لاعبيها.

وسبق أن صرّح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب أن مشاركة مبابي في أولمبياد باريس "صعبة جداً"، نظراً لأنه سيكون قادماً مباشرة من المشاركة مع "الديوك" في نهائيات كأس أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا.

وقال ديشان الخميس: "من الصعب جداً على الصعيدين النفسي والبدني المشاركة في مسابقتين مماثلتين متتاليتين خلال فصل الصيف من دون الحصول على أي عطلة".

وأشار ديشامب إلى أن بعض أعضاء تشكيلته التي ستشارك في كأس أوروبا مرشحون للتواجد في تشكيلة المنتخب الأولمبي التي سيختارها المدرب تييري هنري.