وسحق ليفربول ضيفه سبارتا براغ 6-1 ليتأهل إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بنتيجة إجمالية 11-2 يوم الخميس.

وتقدم فريق المدرب يورغن كلوب 4-صفر بعد 14 دقيقة فقط من بداية المباراة بأهداف داروين نونيز وبوبي كلارك ومحمد صلاح وكودي جاكبو.

وقلّص المهاجم الصربي فليكو بيرمانسفيتس الفارق قبل الاستراحة، لكن هيمنة ليفربول استمرت في الشوط الثاني.

وأحرز لاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس في الدقيقة 48 قبل أن يحرز جاكبو هدفه الثاني في المباراة.