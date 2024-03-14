ومن المقرّر أن يبدأ دياز (24 عاماً) الدفاع عن ألوان المغرب بدلاً من إسبانيا، التي مثّلها مرة واحدة في الفوز الودي على ليتوانيا 4-0 عام 2021 في مباراةٍ استدعيَ فيها الفريق الشاب ما دون 21 عاماً، لأن لاعبي المنتخب الأوّل كانوا معزولين بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأشارت صحيفة "ماركا"، الإثنين، إلى أن دياز اختار تمثيل المغرب بسبب "تجاهله" من قبل الاتحاد الإسباني ومنتخب "لا روخا".

من ناحيتها، قالت إذاعة "كادينا" إنه "لم يتم الاتصال به، لا من قبل لويس إنريكي ولا من قبل لويس دي لا فوينتي (المدربان السابق والحالي لمنتخب لاروخا)".

وحسب صحيفة "آس"، فإن دياز اتخذ قراره النهائي بعد رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم إخباره، قبل بقية اللاعبين الدوليين الآخرين، إذا تم ادراج اسمه في قائمة المنتخب للمباراتين الوديتين أمام كولومبيا في 22 مارس الحالي في لندن والبرازيل في 23 منه في مدريد.

وقال دي لا فوينتي مدرب "لا روخا"، الإثنين، رداً على سؤال حول الموضوع خلال مشاركته في منتدى نظم في إحدى الجامعات: "أحترم موقفه، الجميع أحرار في اتخاذ قراراتهم".

واستدعيَ أيضاً إلياس بن صغير (19 عاماً) الذي يلعب مع موناكو الفرنسي إلى القائمة التي نشرها الاتحاد المغربي للعبة، علماً بأنه سبق أن مثّل منتخب فرنسا ما دون 18 عاماً.

وسيلعب "أسود الأطلس" مع أنغولا في 22 مارس ثمّ موريتانيا بعدها بأربعة أيام.