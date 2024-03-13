وفاز أرسنال على بورتو بركلات الترجيح على ملعب الإمارات ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتبادل المديران الحديث بعد المباراة، إذ بدا أن كونسيساو يوبخ أرتيتا، ويشير بإصبعه إلى الإسباني وهو يوضح وجهة نظره، ورد أرتيتا بهز رأسه بينما كان يبتعد.

وقال كونسيساو باللغة البرتغالية بعد المباراة: "خلال المباراة، استدار (أرتيتا) إلى مقاعد البدلاء وبالإسبانية - لا بد أن هذا شأن المدربين الإسبان لأنه نفس ما حدث مع (بيب) غوارديولا - أهان عائلتي... في النهاية أخبرته أن ينتبه لأن من أهانه لم يعد معنا، وأن يقلق بشأن تدريب فريقه، لأنه بسبب النزعة الفردية عليه التزام بتقديم المزيد والأفضل".

وعندما سئل عن حديثه مع كونسيساو خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة، قال أرتيتا فقط: "لا تعليق" قبل مغادرة المنصة.

وأدلى كونسيساو في السابق بادعاءات مماثلة بشأن مديرين فنيين خرين.

وبعد الخسارة في دور المجموعات أمام مانشستر سيتي عام 2020، قال كونسيساو إن غوارديولا "تحدث عن بلدنا باستخدام كلمات قبيحة" وإن "موقف غوارديولا كان مزعجا للغاية".

وبعد خسارة بورتو أمام تشلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، قال كونسيساو أيضا إن مدرب "البلوز" آنذاك توماس توخيل، "أهانه" خلال المباراة.