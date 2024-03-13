وتعرض رفعت لأزمة قلبية وسقط مغشيًا عليه في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في نهاية المباراة، ونقل بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى نتيجة توقف عضلة القلب، مما دفع الحكم لإعلان نهاية المباراة دون استكمال الدقائق المتبقية.

وكشفت المستشفى في بيان رسمي: "حضر اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر الي المستشفى بسيارة الإسعاف.. حيث وصل في حالة توقف لعضلة القلب وطبقا للبروتكولات الطبية، تم عمل إنعاش قلب رئوي استمر أكثر من ساعتين في الطوارئ".

وأضاف البيان: "أثناء إنعاش قلب رئوي، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الاصطناعي وبعد استقرار الحالة تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج".

وتابع: "وضع المريض على أنبوب تنفس وجهاز تنفس اصطناعي ومحاولة ضبط نسبة الأكسجين وضبط الحموضة وضبط ثاني أكسيد الكربون عن طريق جهاز تنفس اصطناعي، وتم وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم وأدوية محفزة للقلب لاستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى.. وبعد ذلك تم استقرار الحالة إلى حد ما وتم عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ".

وواصل: "تبين من نتيجة أشعة المخ عدم تضرره، وأشعة الصدر أظهرت وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوي.. تم وضع المريض بعد ذلك على أدوية للحفاظ على نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ومضادات حيوية لالتهابات الصدر وأدوية داعمة لضغط الدم".

وأردف البيان: "تم متابعة المريض عن طريق طبيب الكلى لقلة كمية البول نتيجة لتأثر الكلى بسبب طول مدة إنعاش القلب الرئوي كذلك تم عرض المريض على استشاري القلب واستشاري المخ والأعصاب لتقييم حالته ومتابعتها، وتم سحب التحاليل والفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب".

وختتم البيان: "حالة المريض حاليًا أفضل بالنسبة لضغط الدم و لكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل وإدارة المستشفى والطاقم الطبي يقدمون أقصي ما يمكن تقديمه من الخدمة الطبية للاعب و شكرًا لتفهمكم والله الموفق".