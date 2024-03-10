ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في قمة الدوري الإنجليزي، وهو يتأخر عن "الريدز" بفارق نقطة في القمة، في ظل تنافسهما مع أرسنال الذي ارتقى للصدارة مؤقتا بفوزه على برينتفورد السبت.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أشعر بنفسي في المباريات الكبيرة. أريد فقط أن ألعب واستمتع. عادة ما يكون أمامك مدافع واحد فقط ضدك، وليس اثنين أو ثلاثة لأن المباراة تكون مفتوحة".

وأضاف: "أنا أحب هذا النوع من المباريات، أشعر أنه في المباريات الكبيرة يتعين على اللاعبين الكبار أن يظهروا جودتهم".

وتابع: "مباريات ليفربول ضد سيتي مواجهات حاسمة، لقد فاز سيتي بالدوري بفارق نقطة واحدة عنا مرتين. لذلك أعتقد أنه عندما خسرنا على ملعب الاتحاد، كانت تلك المباراة التي حسم فيها سيتي اللقب إلى حد كبير".

وواصل صلاح: "أعتقد أنه إذا فزنا بهذه المباراة، ستكون لدينا فرصة جيدة للفوز باللقب. نحن بحاجة إلى التركيز على ما يمكننا القيام به".

وأردف: "هذه المباراة تساوي 6 نقاط، وليست مباراة بـ3 نقاط فقط. لدينا فرصة جيدة. سنلعب في أنفيلد، وستكون الأجواء لا تصدق كالمعتاد. نحتاج فقط إلى التركيز على خطتنا ومحاولة الفوز بالمباراة".

وأكمل النجم المصري: "مانشستر سيتي فريق لا يصدق، مع مدرب رائع. لقد سيطروا على الدوري لبضع سنوات. نحن دائما نتقاتل أمامهم".

وشدد: "لا تزال هناك 11 مباراة. لدينا مباريات صعبة حقا. هذه المباراة مهمة جدًا لتمنحك دفعة، ففوزك على مانشستر سيتي، سيجعل الفارق بينك وبين سيتي 4 نقاط. ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

عندما سئل عن أفضل ذكرياته من مواجهات مانشستر سيتي، قال: "أفضل ذكرى، هدفي الرائع بعدما راوغت أكثر من مدافع في موسم 2021/22، لقد كان جيدا بالفعل".

واستدرك: "لكن المباراة التي لن تمحى من ذهني أبدا هي مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما انتصرنا في ملعبهم بنتيجة 2-1 موسم 2017-2018".

وأضاف: "كنت أتحدث مع فيرجيل فان دايك قبل أيام حولها، واتفقنا أنها أصعب مباراة لعبناها مع ليفربول ضد سيتي".

وأوضح: "سجل جيسوس في الدقيقة الأولى. وكانت مباراة كالجحيم، وفي النهاية تمكنا من الفوز 2-1 والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".