ويستعد المنتخب المصري للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبوظبي بين 22 و26 الشهر الحالي.

وجاء الاستبعاد بعدما أرسل ليفربول مطلع الأسبوع الماضي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه إعفاء صلاح من الانضمام للمنتخب لعدم الجاهزية الطبية.

وشارك صلاح كبديل في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه، الخميس، أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي (5-1) في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ومنذ إصابته في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية في يناير الماضي، خاض صلاح 47 دقيقة فقط مع ليفربول في 17 فبراير ضد برنتفورد (4-1 في الدوري الممتاز) حين سجل هدفاً مع تمريرة حاسمة، قبل أن يغيب مجدداً حتى مباراة الخميس في "يوروبا ليغ".

واستدعى حسام حسن عددا من الوجوه الجديدة مثل حارس الأهلي مصطفى شوبير ومهاجم المصري محمد الشامي ومهاجم مودرن فيوتشر أحمد عاطف، فيما عاد محمد عواد لقائمة المنتخب بعد غياب طويل.

وخلت القائمة من الحارسين أحمد الشناوي (بيراميدز) ومحمد صبحي (الزمالك) اللذين كانا ضمن قائمة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى

محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفي شوبير

خط الدفاع

محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعه - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط

مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم

محمود تريزيجيه - مصطفي فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفي محمد - أحمد عاطف - محمد شريف