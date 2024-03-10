واستطاع قادش الفوز على أتلتيكو مدريد، السبت، بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم خوانمي المُعار من ريال بيتيس هدفي قادش (24 و64) ليرفع رصيد فريقه الذي لم يفز في الدوري منذ أغسطس 2023 إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر على بعد نقطتين من منطقة الأمان من الهبوط.

وفي المقابل، تجمّد رصيد أتلتيكو عند 55 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يملك أتلتيك بلباو الخامس فرصة تقليص الفارق إلى نقطتين في حال فوزه على لاس بالماس الأحد.

وتأتي خسارة أتلتيكو في وقت حساس بالنسبة لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي غاب عن صفوفه مرة جديدة مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان ويستعد لمواجهة إنتر متصدر الدوري الإيطالي في العاصمة الإسبانية الأربعاء ضمن إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، حيث كان قد خسر أمام "نيراتزوري" ذهابا بهدف نظيف.

وتحوم الشكوك حيال مشاركة غريزمان الذي أصيب في كاحله الأيمن خلال مواجهة الذهاب أمام إنتر، في الإياب حسب ما كشف سيميوني.

وزادت هذه الخسارة من جراح أتلتيكو الذي خرج أيضا على يد بلباو من الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا.

وجاء الشوط الاول باهتا، لكن الدولي الإسباني خوانمي نجح في منح أصحاب الأرض تقدما مباغتا من كرة رأسية (24).

وحاول سيميوني تغيير مجرى المباراة من خلال سلسلة تبديلات خلال استراحة الشوطين، فدفع بالمهاجم الهولندي ممفيس ديباي ولاعبي الوسط ساوول نيغيس والأرجنتيني رودريغو دي بول من دون إحداث أي فارق، بل بخلاف ذلك تأخر بهدف ثان لخوانمي من تسديدة على الطاير إثر تمريرة طويلة من خافي هرنانديز (64).