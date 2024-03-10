وقال أنشيلوتي إنه "لم يسبق له أن رأى لاعبا يتعرض لمعاملة سيئة للغاية" مثل مهاجمه فينيسيوس.

وصرّح أنشيلوتي السبت قبل يوم من مواجهة ريال مدريد مع سيلتا فيغو قائلا: "لم يسبق لي أن رأيت لاعبا يتعرض لمعاملة سيئة إلى هذا الحد. إنه يتعرض للركل والإهانة والسخرية".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب على الجميع إعادة التفكير في مواقفهم تجاه فيني جونيور. لم يحدث من قبل أن تم التعامل مع لاعب بهذا المستوى من الموهبة بهذه القسوة".

وتعرض فينيسيوس، أسمر البشرة، للاستهداف بشكل متكرر بإهانات عنصرية في إسبانيا.

وكثيرا ما تشاجر أيضا مع لاعبين منافسين أثناء المباريات، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي إهانات عنصرية من قبل لاعبين آخرين.

وجدد ريال مدريد عقد فينيسيوس، أكتوبر الماضي، ليبقى المهاجم البرازيلي في صفوف النادي حتى عام 2027.

ولم يكشف النادي الإسباني عن التفاصيل المالية، لكن وسائل الإعلام الإسبانية، قالت إن الاتفاق يجعل فينيسيوس اللاعب الأعلى أجرا في صفوف الفريق، وإنه يتضمن شرطا جزائيا قدره مليار يورو (1.06 مليار دولار).

وانضم فينيسيوس إلى الفريق الإسباني عام 2018 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما، قادما من نادي فلامنغو البرازيلي.