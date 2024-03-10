ووضع الفوز الصعب أرسنال في الصدارة مؤقتا برصيد 64 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ونقطتين عن مانشستر سيتي قبل مواجهة الفريقين على ملعب أنفيلد الأحد.

ومنحت ضربة رأس رائعة من ديكلان رايس بعد تمريرة عرضية من بنوايت التقدم لأرسنال بعد 19 دقيقة من البداية قبل أن يتعادل يوان ويسا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما اعترض تسديدة من رامسديل لإبعاد الكرة لتدخل الكرة للمرمى.

وعوّض الحارس، الذي شارك أساسيا بدلا من ديفيد رايا المعار من برنتفورد، هذا الخطأ بتصديه لفرصتين خطيرتين من إيفان توني ونيثن كولينز قبل أن يسجل هافرتز هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة 86 بعد تمريرة رائعة أخرى من وايت.

وبهذه النتيجة ظل برنتفورد في المركز 15 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.