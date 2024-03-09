وأصبح كين، المنضم لبايرن مطلع الموسم مقابل 100 مليون يورو من توتنهام هوتسبير، أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في 8 مباريات مختلفة في أول موسم له في الدوري الألماني.

كما عادل رقم أوفه زيلر القياسي لأكبر عدد من الأهداف في أول موسم له في الدوري الألماني مسجلا 30 هدفا حتى الآن.

وقال توماس توخيل مدرب بايرن حين سُئل عن إمكانية كين تحطيم الرقم القياسي لتسجيل الأهداف في موسم واحد للدوري الألماني والبالغ 41 هدفا "أثق به للقيام بأي شيء".

وأضاف: "لديه شخصية رائعة. هو نموذج رائع يحتذى به. لاعب من النخبة. إنه هدية غالية أن تتمكن من تدريبه".

ويملك بايرن الآن 57 نقطة في المركز الثاني فيما يستضيف ليفركوزن منافسه فولفسبورغ الأحد.