وفي مقابلة مع مجلة "فور فور تو" قال مدافع ليفربول إن الألقاب تعني الكثير بالنسبة لفريقه ولمشجعيه بسبب الفوارق المالية مع سيتي.

وردّ إرلينغ هالاند وروبن دياز ثنائي سيتي قائلين إن ألكسندر أرنولد لا يعرف شعور الفوز بالثلاثية وطلب صحفيون من كلوب التعليق على الجدل الدائر قبل مباراة القمة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي "لست متأكدا من عدد المرات التي يتعين علينا فيها التعبير في هذا النادي عن مدى احترامنا للمنافس. وفي هذه المرة سنواجه سيتي".

وأضاف: "بيب (غوارديولا) هو أفضل مدرب في العالم. مسيرتي التدريبية كانت رائعة لكني لم أقترب من الأرقام التي حققها. هالاند هو أفضل مهاجم وكيفن دي بروين سيدخل التاريخ. فيل فودن أفضل لاعب إنجليزي حاليا".

وتابع قائلا: "يحترم ترينت ذلك، لكنه ولد في ليفربول، ولعب في جميع فرق الشباب. أحد شعاراتنا التي أحبها هو (هذا يعني المزيد من الألقاب) وهو أمر مهم بالنسبة لنا ولجماهيرنا. ليس لدي أدنى فكرة بنسبة 100 في المئة عما يعنيه ذلك لأشخاص آخرين".

وتحدث الناس كثيرا عن حقيقة أن هذا قد يكون اللقاء الأخير بين كلوب وغوارديولا، مع رحيل مدرب ليفربول في نهاية هذا الموسم، لكن المدرب الألماني رفض فكرة وجود منافسة ثنائية بينهما.

وأوضح كلوب "لا أؤمن بوجود منافسة ثنائية بيننا. أتفهم سبب تسميتها بهذا الشكل، لكن كلانا تنافسي للغاية، كلانا يريد الفوز بالمباريات، لكنها ليست منافسة ثنائية. إذا التقينا في المستقبل فسيكون الشعور مليئا بالاحترام، أعتقد أنني قلت ذلك كثيرا بما يكفي عن مدى احترامي له، وسيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه".

وبيّن أنه "لا يتعلق الأمر بحصولي على هذه الفرصة في المرة الأخيرة. قد نلتقي مرة أخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي".

ورغم اعتراف كلوب بأن غوارديولا أفضل منه في عالم التدريب فإن هذا الأمر لا يزعج المدرب الألماني الذي قال: "كنت أعرف 3000 لاعب أفضل مني، لكني مازلت أحب اللعبة. لم يحبطني ذلك أبدا، لقد جعل مني مدربا أفضل. أعلم أنني لست سيئا لكنه الأفضل".

وجرى استبدال المدافعين جو غوميز وإبراهيما كوناتي خلال الفوز 5-1 في الدوري الأوروبي الخميس على سبارتا براغ.

وبينما قال كلوب إن غوميز بخير، سيخضع كوناتي لفحوص بسبب الإصابة ولا يزال محل شك.

ويدخل ليفربول المباراة على ملعب آنفيلد بفارق نقطة واحدة عن سيتي في صدارة الترتيب، بينما يتراجع أرسنال بنقطة أخرى في المركز الثالث ويعلم كلوب أن مباراة الأحد لن تقرر أي شيء بعد.

وحول ذلك قال كلوب: "مباريات سيتي دائما ما تكون مباريات كبيرة، وربما ستكون كذلك دائما. حسم السباق على اللقب؟ لا أعرف من أثار هذا الأمر، أعتقد أن الوقت مبكر جدا. لا أعتقد، مهما كانت النتيجة، أنه ينبغي لأي شخص أن يفتح زجاجات الشمبانيا (للاحتفال)".