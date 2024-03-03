وبينما كانت النتيجة 2-2، ارتقى بلينغهام لعرضية من زميله لوكا مودريتش في الثواني الأخيرة وحول الكرة إلى داخل شباك أصحاب الملعب.

واعتقد النجم الإنجليزي أنه سجل هدف الفوز بضربة رأس من مدى قريب، لكنه أدرك بعدها أن الحكم خيسوس خيل مازانو أطلق صفارة النهاية قبل أن يرسل مودريتش التمريرة العرضية.

وذهب بلينغهام الغاضب للحكم للشكوى، إلا أنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة.

وقال أنشيلوتي لمحطة "موفيستار بلس" عن قرار الحكم بإنهاء المباراة: "ماذا أقول؟ لا يوجد الكثير لأقوله. ما حدث أمر غير مسبوق. لسنا سعداء بطرد بلينغهام".

وأوضح المدرب الإيطالي أن بلينغهام "قال للحكم (إنه هدف لعين)"، معتبرا أن لاعبه "لم يسئ للحكم".

ورفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 7 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي يملك مباراة مؤجلة على ملعب ريال مايوركا الأحد.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 37 نقطة.