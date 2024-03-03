ونظر الدولي البرازيلي (23 عاما) بتحد إلى جماهير ملعب "مستايا" عدة مرات، مع إطلاق الجماهير صيحات استهجان ضده كلما لمس الكرة.

وبدا أن ريال مدريد هيمن على المباراة مبكرا قبل أن يستخلص فالنسيا الكرة في وسط الملعب، ويبدأ هجمة مرتدة أنهاها هوغو دورو بضربة رأس منحت أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 27.

واكتسب فالنسيا المزيد من الثقة وأسفر ضغطه الشديد عن خطأ لداني كارباخال مدافع ريال مدريد ليمرر الكرة للأوكراني رومان يارمتشوك، الذي راوغ حارس المرمى قبل أن يسدد في الشباك ويعزز تقدم أصحاب الأرض بعد 3 دقائق.

ومع ذلك، قلص فينيسيوس الفارق بتسديدة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عندما قابل تمريرة عرضية منخفضة من كارباخال قبل أن يحتفل برفع قبضته في الهواء أمام جماهير فالنسيا.

وأدرك اللاعب ذاته التعادل بضربة رأس في الدقيقة 76، عندما قابل تمريرة عرضية من البديل براهيم دياز ليحتفل بوضع يديه خلف أذنيه.

واعتقد جود بلينغهام أنه سجل هدف الفوز بضربة رأس من مدى قريب، لكنه أدرك بعدها أن الحكم خيسوس خيل مازانو أطلق صفارة النهاية قبل أن يرسل لوكا مودريتش التمريرة العرضية.

وذهب بلينغهام الغاضب للحكم للشكوى، لكنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة.

وقال المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي لمحطة "موفيستار بلس" عن قرار الحكم بإنهاء المباراة: "ماذا أقول. لا يوجد الكثير لأقوله. ما حدث أمر غير مسبوق. لسنا سعداء بطرد بلينغهام. لقد قال للحكم (إنه هدف لعين). لم يسئ للحكم".

ورفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 7 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي يملك مباراة مؤجلة على ملعب ريال مايوركا، الأحد.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 37 نقطة.