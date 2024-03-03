المعسكر سيشمل مشاركة منتخب الفراعنة في دورة ودية بالإمارات تضم منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

قائمة حسام حسن شهدت اختيار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذي لا يزال يعاني من إصابة حالة دون مشاركته رفقة الريدز في الآونة الأخيرة، بينما

استبعد العميد لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني، وأحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي برغم من تواجد الثنائي في أخر قائمة لمنتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب سبعة محترفين هم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، ومحمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور التركي، وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي.

وتلعب مصر أمام منتخب نيوزيلندا في 22 مارس الجاري بالإمارات، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة الفائز من مباراة تونس ضد كرواتيا.