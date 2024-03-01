وحقق الأهلي انتصارا بنتيجة 1-0، على ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني، بفضل هدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 46.

وتصدر الأهلي المجموعة الرابعة، بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، ووصل لربع نهائي البطولة، مع يانغ أفريكانز الذي حل ثانيا، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على شباب بلوزداد الجزائري.

خصوم الأهلي المحتملين

سيواجه الأهلي واحدا من الفرق التي ستحل في المركز الثاني في المجموعات الثلاثة الأخرى.