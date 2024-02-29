وقررت السلطات الرياضية في إيطاليا، إيقاف بول بوغبا، 4 أعوام، عن ممارسة كرة القدم، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات قبل أشهر.

ماذا قال بوغبا؟

أصدر بوغبا بيانا رسميا:

لقد تم إبلاغي اليوم بقرار المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات وأعتقد أن الحكم غير صحيح.

أشعر بالحزن والصدمة والحزن الشديد لأن كل ما بنيته في مسيرتي الاحترافية قد سُلب مني.

عندما أتحرر من القيود القانونية، ستصبح القصة كاملة واضحة، لكنني لم أتناول مطلقا عن قصد أو عن عمد أي مكملات تنتهك لوائح مكافحة المنشطات.

باعتباري رياضيا محترفا، لن أفعل أبدا أي شيء لتحسين أدائي باستخدام مواد محظورة ولم أقم أبدا بعدم احترام أو خداع زملائي الرياضيين ومؤيدي أي من الفرق التي لعبت لصالحها أو ضدها.

ونتيجة للقرار الذي تم الإعلان عنه اليوم، سأستأنف هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

ماذا حصل؟

وثبت تعاطي النجم الفرنسي منشط "التيستيستيرون"، خلال فحص المنشطات بعد مباراة يوفنتوس الأولى بالدوري الإيطالي هذا الموسم، في أغسطس 2023.

وكان بوغبا قد عانى من الإصابات بالسابق، ومثل الموسم الحالي "فرصته الأخيرة" للعودة لمستواه السابق، حيث كتب اسمه بين المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.

والخميس، تم تأكيد مخاوف اللاعب، بإصدار عقوبة تمتد لأربعة أعوام، مما يعني أنه سيسمح له العودة للعب بعمر 35 عاما، في مارس من عام 2028.

وسيبلغ النجم الفرنسي بطل العالم، عامه الـ31، بعد أسبوعين.