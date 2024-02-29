وأشارت مصادر في إيطاليا، إلى أن السلطات الرياضية في إيطاليا، قررت إيقاف بول بوغبا، 4 أعوام، عن ممارسة كرة القدم، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات قبل أشهر.

وثبت تعاطي النجم الفرنسي منشط "التيستيستيرون"، خلال فحص المنشطات بعد مباراة يوفنتوس الأولى بالدوري الإيطالي هذا الموسم، في أغسطس 2023.

وكان بوغبا قد عانى من الإصابات بالسابق، ومثل الموسم الحالي "فرصته الأخيرة" للعودة لمستواه السابق، حيث كتب اسمه بين المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.

والخميس، تم تأكيد مخاوف اللاعب، بإصدار عقوبة تمتد لأربعة أعوام، مما يعني أنه سيسمح له العودة للعب بعمر 35 عاما، في مارس من عام 2028.

وسيبلغ النجم الفرنسي بطل العالم، عامه الـ31، بعد أسبوعين.