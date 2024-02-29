واستقبل كوماس (18 عاما)، نجل لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز السابق ومنتخب ويلز جيسون كوماس، تمريرة رائعة من بوبي كلارك عند حافة منطقة الجزاء قبل أن يسدد في المرمى بعدما بدلت الكرة اتجاهها إثر ارتطامها في جاك ستيفنز.

وافتتح دانز (18 عاما) أهدافه مع الفريق الأول لليفربول في الدقيقة 73 عندما أرسل الكرة من فوق رأس الحارس جو لوملي ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني بعد 15 دقيقة عندما تابع كرة مرتدة من لوملي إثر تسديدة من كونور برادلي.

وسيزور الفريق الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، والذي تغلب على تشيلسي 1-صفر في نهائي كأس الرابطة ليتوج باللقب في استاد ويمبلي يوم الأحد الماضي، غريمه اللدود مانشستر يونايتد في دور الثمانية في 16 مارس المقبل.