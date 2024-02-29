وتقدم ليدز بعد ثماني دقائق من البداية بعد خطأ مشترك من دفاع تشيلسي إثر ركلة مرمى سمح لماتيو جوزيف بتسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول للضيوف.

ورد تشيلسي بهدفين إثر تحركات رائعة في الدقيقتين 15 و37 ولمسات رائعة من السنغالي نيكولاس جاكسون والأوكراني ميخايلو مودريك

وسجل جوزيف هدفه الثاني في الدقيقة 59 بضربة رأس سهلة.

واستغل البديل غالاغر تمريرة بينية من لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز في الدقيقة الأخيرة ليطلق تسديدة أرضية زاحفة في الشباك ليقود تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي، المنافس في الدرجة الثانية، في دور الثمانية للبطولة.