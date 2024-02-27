وكان لاعب خط الوسط رايان غرافنبرخ، الذي أصيب خلال الفوز على تشيلسي يوم الأحد الماضي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، أحدث المنضمين إلى قائمة الغائبين عن مباراة الغد.

وقال كلوب "رايان غير متاح...هي إصابة في الأربطة.

"قد تكون (الإصابة) أسوأ بكثير. ولكن الأمر سيء بما يكفي باستبعاده من المباراة، المباراة المقبلة... سنرى.

"نحن بحاجة إلى معجزات مع عدد من اللاعبين. لهذا لا أرغب في استبعادهم لفترة طويلة. لكن الأمر يتعلق بالعديد من اللاعبين".

صلاح ونونيز

وقال كلوب إن الثنائي الهجومي محمد صلاح وداروين نونيز، الذي غاب عن نهائي كأس الرابطة، ليس من المؤكد مشاركته أيضا في مباراة الغد.

وأضاف "علينا أن نرى ما يمكنهما فعله اليوم".

وأبدى المدرب الألماني تقديره لعمق الفريق ومواهبه الشابة ودور ذلك في الطريقة التي أدى بها الفريق هذا الموسم، بما في ذلكالتتويج بكأس الرابطة.

وقال كلوب "فريقنا أكثر عمقا مما كنا نعتقد. قلت هذا عدة مرات، بدون الصغار (اللاعبون الشبان)، ما كنا لنصل إلى هنا.

"قصة يوم الأحد كانت واحدة من أفضل قصص كرة القدم على الإطلاق. أولادنا قدموا كرة قدم شابة، بعد أن ظهروا مؤخرا وليس لديهم خبرة لكن لديهم الكثير من الموهبة".

لكن كلوب أبدى قلقه من أن يؤدي قصر فترة التعافي إلى مشكلة عند مواجهة ساوثامبتون الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الثانية.

وقال كلوب "أحب دوري الدرجة الثانية... قوة كرة القدم التي تقدم فيه جنونية. الدوري مذهل، وصعب.

"ليفربول يعتبر المرشح الأوفر حظا بشكل كبير (في هذهالمباراة)، لكن هذا ليس الحال.