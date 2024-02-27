وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس":" محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم، تم توقيع العقود".

ولم يحدد ميدو النادي السعودي الذي سينتقل له محمد صلاح، لكن التقارير الواردة تؤكد انتقاله لأحد فريقي اتحاد جدة أو الهلال.

ولم يعلن محمد صلاح أو وكيل أعماله أي شيء في هذا الخصوص.

وجرى تداول أخبار في أكثر من مناسبة بشأن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي، لكن دون تأكيدات رسمية.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية 2025، وتكررت غيابات هداف الريدز عن المشاركة مع الفريق في المباريات مؤخرا بسبب تجدد آلام موضع إصابته في العضلة الخلفية.