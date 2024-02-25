وودع شباب بلوزداد البطولة بعد هزيمة ثقيلة بنتيجة 0-4، على يد يانغ أفريكانز التنزاني، مساء السبت، وجسدت لقطة واحدة مصاعب الفريق.

خلال الوقت بدل الضائع، قام مدرب الفريق، البرازيلي ماركوس باكيتا، بحمل قارورة عصير وتوجه بغضب نحو لاعب الفريق المخضرم عدلان قديورة.

ولكن الطاقم التدريبي قام بتهدئة المدرب، الذي كان يبدو في طريقه لضرب الدولي الجزائري، بقارورة العصير.

اللقطة انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت انتقادات حادة للمشادة التي جسدت "أزمة" الفريق الجزائري.

لم يعرف سبب غضب باكيتا على نجمه، لكن يبدو أن قديورة كان يتذمر ويعترض على المدرب البرازيلي حول طريقة إدارته المباراة، وهو ما تسبب في غضب المدرب.