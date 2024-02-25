وقام توخل بسحب صندوق فضّي خاص بمعدات النادي على دكة البدلاء عقب نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وجلس عليه لمتابعة اللقاء بدلاً من الكرسي المخصص على الدكة.

وقال توخل مازحاً في معرض ردّه عقب المباراة عن سبب جلوسه على الصندوق لأول مرة على ما يبدو: "لقد أحضرتها خصيصًا من المنزل. إنها حقيبة من الألومنيوم، وكل أغراضي بداخلها، وهي معبأة بالفعل".

وأعلن بايرن، الأربعاء، أن توخل الذي كان لديه عقد حتى عام 2025، سيترك النادي في الصيف "باتفاق متبادل" مع بطل ألمانيا الذي يتخلف بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر.

واعترف توخل بعد المباراة بأنه كان سيبقى في العاصمة البافارية بعد الصيف إذا كان القرار بيده.

كما يواجه بايرن خطر الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته مباراة الذهاب أمام لاتسيو 1-0 في روما.