وفي مقابلة مع موقع "سوكر نت" الرياضي، وردا على سؤال حول اختياره للاعبين الأفارقة الأفضل في الدوري الإنجليزي، ممن أظهروا لعالم كرة القدم مجموعة من المهارات الرائعة التي يمتلكونها، أكد أيغبيني مهاجم ليستر السابق أن محمد صلاح ليس لاعبا عالميا.

وأوضح أيغبيني أن صلاح "لا يجيد التعامل مع الكرة، وأغلب أهدافه هي نتيجة الحظ".

واختار مهاجم ريدينغ السابق أعظم لاعبين أفارقة في الدوري الإنجليزي وهم أوكوتشا ودروغبا وكانو ويايا توريه وإيمانويل أديبايور وساديو ماني.

وسجل أيغبيني، البالغ من العمر 41 عاما، 95 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أيام لعبه في "البريميرليغ"، حيث ارتدى قميص منافس ليفربول اللدود، إيفرتون، كما لعب لأندية ميدلزبره وبورتسموث وريدينغ.

وفي المقابل، أحرز صلاح 205 أهداف مع ليفربول في 333 مباراة لعبها مع النادي الإنجليزي.