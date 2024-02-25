ووضع هدف عكسي من سفين بوتمان في مرماه وتسديدة ضعيفة من كاي هافرتز أرسنال في المقدمة 2-صفر في الشوط الأول قبل أن يسجل بوكايو ساكا وجاكوب كيفيور هدفين في الثاني ليحسما الثلاث نقاط قبل أن يقلص جو ويلوك الفارق لنيوكاسل.

ورفع فوز أرسنال السادس على التوالي في الدوري هذا العام رصيد فريق المدرب ميكل أرتيتا صاحب المركز الثالث إلى 58 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي فاز في وقت سابق اليوم 1-صفر على بورنموث.

وفي المقابل، تركت الهزيمة نيوكاسل في المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

وسجل أرسنال 15 هدفا في آخر ثلاث مباريات بالدوري الممتاز، وكان الفوز على نيوكاسل بمثابة ردة فعل مثالية بعد الهزيمة في وقت متأخر 1-صفر في بورتو بعد عرض مخيب للآمال في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.